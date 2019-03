Basketball Würzburger Basketballer gewinnen Europe-Cup-Hinspiel Die Basketballer von s.

Mail an die Redaktion Würzburger Basketball-Mannschaft von Denis Wucherer gewinnt Europe-Cup-Hinspiel. Foto: Foto Huebner/Archiv

Saratow.Oliver Würzburg haben sich im Europe Cup in eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales gebracht. Die Mannschaft von Trainer Denis Wucherer gewann das Achtelfinal-Hinspiel beim russischen Club Awtodor Saratow am Mittwoch mit 79:76 (36:39). Treffsicherste Spieler bei den Unterfranken waren Xavier Cooks und Devin Oliver mit jeweils 15 Punkten. Punktbester Spieler bei Saratow war Trae Golden (16). Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Würzburg statt.