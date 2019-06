Basketball Würzburger Basketballer holen kosovarischen Center Shoshi Die Basketballer von s.

Ein Basketball liegt auf dem Spielfeld.

Würzburg.Oliver Würzburg haben ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Bundesligist mitteilte, wechselt der 24 Jahre alte Center Lis Shoshi zu den Franken. Er ist Center der kosovarischen Nationalmannschaft und spielte zuletzt in Israel für Maccabi Ashdod. Shoshi hat in Würzburg einen Einjahresvertrag unterschrieben. In 30 Spielen für den israelischen Erstligisten erzielte verzeichnete er zuletzt durchschnittlich 12,8 Punkte, 7,7 Rebounds und 1,2 Blocks. „Er ist ein moderner großer Spieler mit hohem Basketball-IQ und einem guten Wurf“, sagte Würzburgs Trainer Denis Wucherer.