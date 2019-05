Kirchenstreik Würzburger Bischof zeigt Verständnis Seit Samstag protestieren Frauen in der katholischen Kirche gegen Benachteiligung. Bischof Jung sagt, er verstehe die Kritik.

Von Britta Schultejans

Würzburg.Der Würzburger Bischof Franz Jung will auf Frauen im Kirchenstreik zugehen. „Ich verstehe den Protest unter dem Leitwort Maria 2.0 als Ausdruck echter Sorge um eine gute weitere Entwicklung der katholischen Kirche, was die Stellung der Frau anbelangt“, sagte er am Mittwoch in Würzburg.

Die bundesweite Aktion für mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche unter dem Motto „Maria 2.0“ hatte am Samstag begonnen und soll eine Woche dauern. In dieser Zeit wollen die Frauen keine Kirchen betreten, ihre ehrenamtlichen Ämter ruhen lassen und Gottesdienste ohne Priester bewusst im Freien feiern.

Bischöfe nehmen die Anliegen ernst

„Die Anliegen, die mit dem Protest verbunden sind, nehmen die deutschen Bischöfe ernst“, betonte Jung. „Denn sie gehören zu den Themen, die im Rahmen des synodalen Weges gemeinsam besprochen werden sollen.“ Der Bischof kündigte an, in Würzburg das Gespräch mit den Frauen zu suchen. Für diesen Donnerstag ist dort eine Mahnwache am Neumünster geplant. Jung wolle „persönlich“ dorthin gehen.

Insgesamt fiel die Beteiligung an der Aktion – zumindest nach Einschätzung einiger Bistümer – in Bayern bislang geringer aus als im Norden und Westen der Republik. Die Initiative war vom westfälischen Münster aus gestartet worden.

Der bayerische Landesverband des Katholischen Deutschen Frauenbundes wusste neben der Würzburger Aktion noch von einer ähnlichen in Kitzingen, betonte aber, dass die einzelnen Gruppen vor Ort Aktionen auch nicht unbedingt an den Verband melden würden.

Keine Aktionen in München und Freising

Dem Bistum München und Freising waren keine Aktionen bekannt, im Erzbistum Bamberg beteiligte sich nach Angaben eines Sprechers seiner Kenntnis nach die Kirchengemeinde in Heroldsbach am Kirchenstreik. Aus Sicht des Bistums sind die Streiks „kein angemessenes Vorgehen“. „Grundsätzlich“ teile man aber das Anliegen, dass Frauen mehr Aufgaben und Verantwortung in der Kirche übernehmen sollen. „Dass das Gemeindeleben ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen, von denen viele Frauen sind, nicht möglich wäre, ist bekannt.“ Nach Auskunft des Sprechers gibt es im Ordinariat eine Gleichstellungsbeauftragte sowie eine Frauenkommission, die Erzbischof Ludwig Schick berät und Entscheidungsprozesse kritisch begleitet.

Gegenbewegung in Augsburg

„Bei der Initiative Maria 2.0 handelt es sich augenscheinlich um eine Initiative, die insbesondere im Norden und Westen Deutschlands Resonanz gefunden hat“, sagte ein Sprecher des Bistums Augsburg. Seiner Kenntnis nach habe es in ihrem Bistum keinerlei Aktivitäten in der Richtung gegeben - ganz im Gegenteil. „Offensichtlich als Reaktion zu Maria 2.0 ist in unserem Bistum wohl die Initiative mariaeinspunktnull.de entstanden, zu der sich einige Frauen zusammengeschlossen haben“, sagte der Sprecher. „Unsere Maria Mutter Gottes braucht kein Update“, heißt es auf der Seite, die eine Lehrerin aus Oberbayern ins Leben gerufen haben will.

