Anzeige

Basketball Würzburger Bundesliga-Basketballer holen Ex-Football-Profi Die Bundesliga-Basketballer von s.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Basketball fällt durch den Basketballkorb. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Würzburg.Oliver Würzburg haben den Australier Craig Moller als dritten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 26-Jährige mit einem deutschen Pass kommt von den Sydney Kings nach Deutschland, wie Würzburg am Donnerstag mitteilte. Moller hatte vor seiner Basketball-Karriere einige Jahre professionell Australian Rules Football gespielt.

„Er bringt die australischen Tugenden Härte, Leidenschaft, Spielintelligenz und eine „team first“-Mentalität mit - also genau das, was zu uns in Würzburg passt“, sagte Coach Denis Wucherer. Zuvor hatten die Unterfranken Filip Stanic und Aigars Skele verpflichtet.

© dpa-infocom, dpa:210617-99-34829/2