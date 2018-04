Fussball

Würzburger Kickers bezwingen Aufstiegskandidat Wiesbaden

Die Würzburger Kickers haben bei Aufstiegskandidat SV Wehen Wiesbaden ihre zweiten Sieg am Stück in der 3. Fußball-Liga eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Michael Schiele gewann am Samstag mit 2:0 (1:0) bei den Hessen und blieb zum dritten Mal nacheinander ungeschlagen.