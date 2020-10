Anzeige

Fussball Würzburger Kickers: Drei Corona-Tests waren „falsch positiv“ Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers hat nach eigenen Angaben in der Partie beim Hamburger SV wegen falsch positiver Corona-Testergebnisse auf Profi Douglas sowie die Co-Trainer Kurtulus Öztürk und Philipp Eckart verzichten müssen.

Mail an die Redaktion Ein Arzt hält einen Tupfer zum Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Würzburg.Das Trio sei zunächst positiv getestet worden, nach der 1:3-Niederlage am Samstag sei der Club aber vom zuständigen Labor mündlich informiert worden, dass die Ergebnisse „falsch positiv“ gewesen seien. Das teilten die Kickers am Abend mit. Der Club habe „vollstes Vertrauen“ in die Deutsche Fußball Liga bei der Aufarbeitung des Vorgangs.

Zuvor hatte der Club erklärt, dass alle drei keine Symptome zeigen würden und noch in der Nacht umgehend isoliert worden seien. Daraufhin seien am Vormittag Schnelltests bei Mannschaft, Trainerteam und Betreuerstab durchgeführt worden. Diese seien ebenso wie die turnusmäßigen Tests negativ ausgefallen. Auch die Ergebnisse der Schnelltests von Douglas sowie der beiden Co-Trainer seien negativ gewesen.

Das Trio kann nun bereits wieder am Sonntag am Mannschaftstraining teilnehmen.