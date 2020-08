Anzeige

Fussball Würzburger Kickers reisen ins Trainingslager nach Österreich Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers stimmt sich mit mindestens zwei Testspielen und einem Trainingslager auf die neue Saison ein.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Fußball geht ins Netz. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Würzburg.Das erste Testspiel findet vier Tage nach dem Trainingsstart (8. August) beim 1. FC Union Berlin statt. Drei Tage darauf folgt am 15. August der nächste Test gegen einen Fußball-Bundesligisten, beim FSV Mainz 05. Vom 19. bis 26. August steht ein Trainingslager in Waidring in Österreich an. Über mögliche Testspiele während des Trainingslagers will der Verein laut Mitteilung vom Donnerstag in den kommenden Tagen informieren.

Vor dem Erstrunden-Match im DFB-Pokal am zweiten September-Wochenende und dem Liga-Start eine Woche später sind die Unterfranken ein weiteres Mal gefordert. Am 1. September steht das Halbfinale des Toto-Pokals gegen Viktoria Aschaffenburg an.