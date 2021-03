Anzeige

Fussball Würzburger Kickers setzen auf Heimstärke gegen Heidenheim Schlusslicht Würzburger Kickers will sich mit seiner jüngsten Erfolgsserie im eigenen Stadion an die rettenden Plätze in der 2.

Mail an die Redaktion Der Würzburger Trainer Bernhard Trares. Foto: Timm Schamberger/dpa/Archivbild

Würzburg.Fußball-Bundesliga herankämpfen. „Da wollen wir weitermachen“, kündigte Trainer Bernhard Trares am Mittwoch mit Blick auf zwei Heimsiege nacheinander und zuletzt vier ungeschlagene Partien am heimischen Dallenberg an. „Zuhause müssen wir unser aggressives Spiel und unsere Zweikampfstärke und Laufleistung einfach wieder bringen.“

Die Würzburger liegen sechs Punkte hinter Relegationsrang 16 und empfangen am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) den formstarken 1. FC Heidenheim. Der Rivale spiele „unglaublich zweikampfstark, unglaublich körperbetont“, befand Trares am Mittwoch. „Es wird einen Abnutzungskampf geben.“ Ob Trares zum sechsten Mal am Stück dieselbe Startelf aufbietet, ließ der Kickers-Coach offen. „Da sind wir variabel“, sagte er.

