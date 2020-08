Anzeige

Fussball Würzburger Kickers verpflichten Routinier Feick Die Würzburger Kickers haben für die Aufstiegssaison in der 2.

Mail an die Redaktion Arne Feick blickt in die Kamera. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Würzburg.Fußball-Bundesliga Arne Feick verpflichtet. Der 32-Jährige spielte zuletzt fünf Jahre für den 1. FC Heidenheim. In Würzburg unterschrieb der Außenverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

„Arne kennt die 2. Bundesliga in- und auswendig und hat die Position des Linksverteidigers jahrelang auf höchstem Niveau begleitet. Mit seiner Abgezocktheit und seiner Erfahrung ist er ein echter Gewinn für unser Team“, sagte Trainer Michael Schiele laut Mitteilung vom Dienstag.

Insgesamt lief er 248-mal in der 2. Liga auf. „Ich hatte in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Beginn an ein sehr gutes Gefühl und brenne darauf, mit meinen neuen Kollegen eine starke Saison zu spielen“, sagte Feick.