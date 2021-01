Anzeige

Fussball Würzburger Kwadwo wechselt zu Dynamo Dresden Die Würzburger Kickers geben Defensivspieler Leroy Kwadwo an Dynamo Dresden ab.

Merken

Mail an die Redaktion Der Würzburger Leroy Kwadwo spielt den Ball. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archiv

Würzburg.Wie der Fußball-Zweitligist aus Unterfranken am Montag mitteilte, wechselt der 24-Jährige mit sofortiger Wirkung zum Tabellenführer der 3. Liga. Kwadwo hatte in der vorigen Spielzeit mit 30 Spielen Anteil am Aufstieg, in der laufenden Saison kam er nur auf fünf Einsätze. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 plus Option auf Verlängerung.

„Leroy kam in der aktuellen Spielzeit nicht wie von ihm erhofft zum Einsatz. Daher haben wir uns in konstruktiven und immer lösungsorientierten Gesprächen auf einen Wechsel verständigt“, sagte Sportvorstand Sebastian Schuppan.