Musik

Würzburger Mozartfest wird 2019 romantisch

Beim Würzburger Mozartfest wird es 2019 romantisch. Mit 75 Konzerten soll der klassische Komponist Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) im Kontext der Romantik ergründet werden. „Mozart und die Romantik - das ist ein absolut relevantes Thema. Mozart war eine Zentralfigur der Künstler des 19. Jahrhunderts. Sie verehrten ihn heiß“, sagte Mozartfest-Intendantin Evelyn Meining am Freitag in Würzburg. Zudem würden in Mozarts Werken vor allem in den langsamen Sätzen romantische Strömungen schon vorausklingen.