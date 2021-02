Anzeige

Tiere Wüstenluchs „Philipp“ zieht nach Niedersachsen um Der in der Oberpfalz beschlagnahmte Wüstenluchs „Philipp“ soll in Kürze umziehen.

Mail an die Redaktion Der Wüstenluchs „Philipp“ in der Quarantänestation des Tiergartens Nürnberg. Foto: Jörg Beckmann/Tiergarten Nürnberg/dpa/Archivbild

Nürnberg.Die Raubkatze werde vorübergehend in die Wildtierauffangstation Sachsenhagen in Niedersachsen verlegt, sagte der stellvertretende Leiter des Tiergartens Nürnberg, Jörg Beckmann, am Mittwoch. Hier befindet sich der Wüstenluchs seit knapp vier Wochen in der Quarantänestation. Über den Europäischen Zooverband soll eine dauerhafte Lösung für „Philipp“ gefunden werden.

Der Wüstenluchs, fachsprachlich Caracal Caracal, lebte in der Küche einer Tierhalterin in Weiden in der Oberpfalz. Nach einem Hinweis war das Tier Mitte Januar von Veterinäramt und Polizei beschlagnahmt und von der Feuerwehr nach Nürnberg gebracht worden. Die Besitzerin erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wüstenluchse zählen nicht zu den bedrohten Tierarten.

