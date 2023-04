Kriminalität Wunsiedel: Ermittler gehen nicht von Sexualdelikt aus

Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod einer Zehnjährigen in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Wunsiedel gehen die Ermittlungsbehörden derzeit nicht von einem Sexualdelikt aus. Die Kriminalbeamten könnten „Mutmaßungen hinsichtlich eines möglichen Sexualdeliktes derzeit nicht bestätigen“, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Deren Sprecher Matthias Goers sagte: „Wir gehen von keinem Sexualdelikt aus.“

