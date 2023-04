Kriminalität Wunsiedel: Ministerin lobt Einrichtung für Aufarbeitung Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in einer Kinderhilfe-Einrichtung in Wunsiedel hat Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) das Haus für die Begleitung der anderen Kinder gelobt. Der Träger habe sofort reagiert und das Personal verstärkt, sagte sie am Donnerstag in Wunsiedel. Es werde „Hand in Hand“ zum Wohl der Kinder gearbeitet.

dpa

Mail an die Redaktion An der Straßenecke zur Zufahrtsstraße zum Kinder- und Jugendhilfezentrum, in dem am Dienstag eine Zehnjährige tot aufgefunden wurde, steht ein Grablicht auf dem Boden. Foto: Daniel Vogl/Daniel Vogl/dpa

Wunsiedel.Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen sei weiterhin in der Einrichtung. „Die Kinder brauchen Schutz in ihrer gewohnten Umgebung, damit sie mit ihren Betreuerinnen und Betreuern die Situation aufarbeiten können.“ Kinder, die derzeit noch auf einer Ferien-Aktivität seien, würden am Freitag zurückerwartet. Wie viele Kinder genau derzeit in Wunsiedel sind, sagte sie nicht.

Sie hoffe, dass es bald ein Ermittlungsergebnis gibt, damit wieder Normalität in der Einrichtung einkehren könne. „Es ist dramatisch, was sich hier ereignet hat.“ Die Einrichtung habe einen hervorragenden Ruf, ergänzte sie.

Die Polizei ermittelt derzeit mit einer 40-köpfigen Sonderkommission zu den Hintergründen zum Tod des Kindes. Am Dienstag war das zehnjährige Mädchen tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus.