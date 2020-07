Anzeige

Wurst, Brot und Eis aus fränkischem Wein Wein aus Franken lässt sich nicht nur trinken - sondern auch essen.

Mail an die Redaktion Günther Schlegel präsentiert verschiedene seiner Wurstprodukte, die mit Frankenwein hergestellt wurden. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Würzburg.Aus Silvaner werde Wurst, Käse oder Brot hergestellt, teilte der Fränkische Weinbauverband aus Würzburg mit. Es gebe aber auch Gelee, Gummibärchen und Eis mit dem Geschmack fränkischer Weine.

„Fränkische Silvaner Leberwurst“ und Rotweinsalami bietet beispielsweise „Schlegels Genussmanufaktur“ aus dem mittelfränkischen Markt Dachsbach an. „In beiden Wurstsorten sind etwa zehn Prozent Wein“, sagte Metzger Günther Schlegel. Der Wein stamme von einem fränkischen Weingut etwa 40 Kilometer entfernt.

Einige Winzer lassen aber auch aus ihrem Wein Lebensmittel herstellen, um sie bei Veranstaltungen anzubieten. So gebe es bei Festen oder Wanderungen des „Weinguts Lange Schloss Saaleck“ im unterfränkischen Hammelburg geräucherte Bratwurst aus eigenem Silvaner zu kosten, erzählte Winzerin Ulrike Lange. Doch aus ihrem Wein entsteht nicht nur Wurst: Die örtliche Bäckerei Schwab backt daraus ein Gerste-Dinkelbrot mit Kürbis- und Sonnenblumenkernen.

Winzer können ihren Wein aber auch zu Heinrich Albert nach Ebelsbach (Landkreis Haßberge) bringen. In seinem Eiscafé „Las Palmas“ stellt er Eis aus fränkischem Silvaner oder Müller-Thurgau her. „In fünf Liter Eis kommt ein Liter Wein rein. Wenn jemand also fünf Liter Eis isst, dann ist er ganz schön betrunken. Oder er verträgt viel Alkohol“, meint Albert schmunzelnd.