Olympiasiegerin Wyludda vor EM: „Befinden uns in der Mittelmäßigkeit“

Die einstige Weltklasse-Diskuswerferin Ilke Wyludda erwartet nach der WM-Pleite in Eugene keinen Aufschwung bei der Heim-EM vom 15. bis 21. August in München. „Wir befinden uns bereits in der Mittelmäßigkeit. Das wird sich auch bei der Europameisterschaft in Deutschland zeigen“, sagte die 53 Jahre alte Olympiasiegerin von 1996 und Europameisterin von 1990 und 1994 im Interview mit der Zeitschrift „Leichtathletik“.

