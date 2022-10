Tourismus Yougov-Umfrage: Viele wollen am Winterurlaub sparen Skigebiete und Winterurlaubsorte stehen vor einer voraussichtlich schwierigen Saison. Nach einer neuen Umfrage will wegen steigender Kosten fast die Hälfte der potenziellen Winterurlauber auf Ferien im Schnee entweder verzichten oder dabei zumindest sparsam sein. Demnach wollen 23 Prozent ihre Winterferien einschränken, 26 Prozent diese streichen, ermittelte das Institut Yougov in der am Sonntag veröffentlichten Umfrage. Auftraggeber war der bayerische Sportbekleidungshersteller Schöffel.

dpa

München.Demnach hält lediglich ein Viertel derjenigen, die zumindest gelegentlich Winterferien machen, an den ursprünglichen Plänen fest. Was die möglichen Sparmaßnahmen betrifft: Manche der Befragten wollen grundsätzlich nicht mehr so weit verreisen oder im Urlaub nicht mehr Pistenskifahren gehen, andere kürzer als geplant in den Winterurlaub fahren, seltener zum Après-Ski gehen oder in Hütten einkehren. Yougov befragte online über 2000 Erwachsene.