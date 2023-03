Landwirtschaft Zäune gegen den Wolf: Herdenschutz für Schafe und Ziegen

Der Wolf breitet sich in Bayern aus. Dort, wo das streng geschützte Wildtier unterwegs ist, sind insbesondere Schafe und Ziegen gefährdet. Auf der Herdenschutz-Demonstrationsanlage der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Poing bei München können sich Tierhalter informieren, wie sie ihr Vieh bestmöglich schützen können. 90 Prozent der Wolfsrisse beträfen Schafe und Ziegen, sagte LfL-Präsident Stephan Sedlmayer am Freitag. Aber: Weidehaltung müsse auch in Anwesenheit des Wolfes möglich sein.

dpa