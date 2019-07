Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen in Bayern sinkt unter 200 000 Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Juni unter 200 000 gesunken.

Das Logo der Budesagentur für Arbeit auf einem Würfel. Foto: Felix Kästle/Archivbild

Nürnberg.Die Arbeitslosenquote ging im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 2,6 Prozent zurück, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag in Nürnberg mitteilte. Demnach waren im Juni 197 513 Menschen im Freistaat ohne Job. Das ist der niedrigste Wert für einen Juni seit 1991. Im Vergleich zum Mai waren damit in Bayern 3713 Menschen weniger arbeitslos - das entspricht einem Rückgang um 1,8 Prozent.

Vor einem Jahr hatte die Quote 2,7 Prozent betragen. Verglichen mit dem Vorjahr sank die Zahl der Jobsucher um 307. Das sind 0,2 Prozent weniger als im Juni 2018. „Es ist weiter von einem Beschäftigungsaufbau auszugehen, die Entwicklung wird sich allerdings abflachen“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart.