Anzeige

Bistum Zahl der Gläubigen sinkt weiter Auch im Bistum Regensburg haben sich im Jahr 2020 mehr als 9000 Menschen von der katholischen Kirche abgewandt.

Merken

Mail an die Redaktion Blick in den Regensburger Dom: Die Zahl der Gläubigen im Bistum ist weiter geschrumpft. Foto: Armin Weigel/picture alliance / dpa

Regensburg.Es gibt eine leichte Verbesserung, aber noch keine Trendwende: Auch im Jahr 2020 musste das Bistum Regensburg hohe Austrittszahlen verkraften. 9 436 Katholiken haben die Glaubensgemeinschaft verlassen. Im Jahr zuvor waren es noch 10 655 Menschen – damals ein neuer Spitzenwert. Jetzt sank die Quote von 0,93 auf 0,84 Prozent bezogen auf die 1,122 Millionen Gläubigen im flächenmäßig größten Bistum Bayerns.

München-Freising an der Spitze

Im bayernweit Vergleich steht Regensburg damit noch am besten da. Die meisten der 66 296 Austritte in Bayern entfielen auf das Erzbistum München-Freising (22 595). Die evangelische Kirche hat keine Zahlen für einzelne Bundesländer veröffentlicht. Deutschlandweit kehrten 266 738 Protestenten ihrer Kirche den Rücken. Damit lag die Zahl noch spürbar höher als in der katholischen Kirche mit 221 390.

Offiziell wollte Bischof Rudolf Voderholzer nicht Stellung zu den aktuellen Zahlen in seinem Bistum nehmen. In einer Pressemitteilung, die am Mittwochmittag versandt wurde, heißt es: „Mit den Austritten umzugehen ist eine schwierige Herausforderung für die Kirche. Die Kirche respektiert die Freiheit der Menschen, sich zum Glauben an Christus zu bekennen und dies durch die Mitgliedschaft der Kirche zum Ausdruck zu bringen, oder davon abzusehen. Jeden einzelnen Austritt bedauert die Kirche aber zutiefst.“

Wieder Austrittstelefon

Mit der aktuellen Bekanntgabe der Austrittszahlen kehrt auch das Austrittstelefon zurück. Ab sofort wollen Gemeindereferentin Claudia Stöckl aus Rothenstadt‐Etzenricht und Monsignore Thomas Schmid aus Regensburg zwei Wochen lang mit zweifelnden Gläubigen im Bistum ins Gespräch kommen. Die Erfahrung habe gezeigt, so heißt es aus, dass auf diese Weise interessante und fruchtbare Gespräche zustande kommen, egal welche Entscheidung am Ende getroffen werde. Claudia Stöckl ist unter 0151/52 26 88 67 zu erreichen, Msgr. Thomas Schmid bis 28.07. von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 21 Uhr, auch am Wochenende unter Telefon: 0151/64 09 16 69. (ig)