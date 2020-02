Gesundheit Zahl der Grippefälle in Bayern steigt Die Zahl der Grippefälle in Bayern liegt rund 50 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch in Regensburg gibt es viele Kranke.

Mail an die Redaktion Eine Frau liegt im Bett und putzt sich die Nase. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Archiv

Erlangen.Die Zahl der Grippe-Erkrankten steigt in Bayern weiter. Das Landesamt für Gesundheit (LGL) registrierte in den ersten sieben Wochen des Jahres bisher 24962 an Influenza erkrankte Menschen. Das sind rund 50 Prozent mehr Fälle als zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres, als 16620 Influenza-Erkrankte gezählt wurden. Auch in Ostbayern erkranken immer mehr Menschen.

In der siebten Kalenderwoche kamen nach vorläufigen Angaben der Behörde in Bayern 6879 Neuerkrankungen hinzu. In Stadt und Landkreis Regensburg wurden in der vergangen Woche 303 Neuerkrankungen gemeldet, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Laut LGL gab es im gleichen Zeitraum in der Oberpfalz 634 gemeldete Erkrankungen und in Niederbayern 1171.

In Bayern scheint der Höhepunkt an Neuerkrankungen überschritten: In der sechsten Kalenderwoche waren noch 8143 neue Fälle verzeichnet worden. Die meisten Grippe-Neuerkrankungen traten in Oberbayern mit 3215 neuen Fällen auf, die wenigsten mit 304 Neuerkrankungen in Unterfranken.

In Regensburg nehmen die Fallzahlen bislang noch zu. Nachdem in der fünften Kalenderwoche 79 Influenzafälle gemeldet worden waren, steigerte sich die Meldezahl in der sechsten Kalenderwoche um mehr als das Dreifache: Dem Regensburger Gesundheitsamt wurden 282 Fälle gemeldet. In der letzten Woche gab es dann, den vorläufigen Zahlen zufolge, sogar 303 gemeldete Neuerkrankungen in Stadt und Landkreis Regensburg.

Die Virusgrippe (Influenza) ist nicht zu verwechseln mit sogenannten grippalen Infekten oder Erkältungskrankheiten. Sie geht meist mit hohem Fieber einher und kann – besonders bei älteren Menschen, Kleinkindern und Patienten mit Vorerkrankungen – in Extremfällen sogar lebensbedrohlich sein. (ka/dpa)