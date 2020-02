Gesundheit Zahl der Grippefälle in Bayern wächst rasant Die Zahl der Grippe-Erkrankten hat in Bayern rasant zugenommen.

Medikamente und ein Fieberthermometer liegen auf einem Nachttisch. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Archivbild

Erlangen.Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit hat sich die Zahl der an Influenza erkrankten Menschen in der fünften Kalenderwoche dieses Jahres auf 9043 Fälle fast verdoppelt. In den ersten fünf Wochen des vergangenen Jahres waren es lediglich 5642 Fälle.

Mit 1907 Fällen verzeichnet Oberbayern die meisten Grippe-Erkrankten, gefolgt von Niederbayern mit 767. Die wenigsten Fälle von Influenza gibt es derzeit in Unterfranken (122). Für Grippeviren sind vor allem ältere Menschen und Kinder anfällig. Mindestens drei Schulen wurden in Bayern in diesem Jahr wegen einer Häufung von Grippe-Fällen bereits vorübergehend geschlossen.