Gesellschaft

Zahl der Hochzeiten in Bayern konstant: 67 000 Trauungen

Fast 67 000 Paare haben sich im vergangenen Jahr in bayerischen Standesämtern das Ja-Wort gegeben. Die Zahl der Eheschließungen stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte. Mit fast 2300 Trauungen war der 7.7.2017 der beliebteste Hochzeitstag in dem Jahr. Die Bräute waren im Schnitt knapp 35 Jahre alt, das durchschnittliche Heiratsalter der Männer lag bei fast 38 Jahren.