Anzeige

Krankheiten Zahl der Impfungen in Bayern weiter gestiegen Die Zahl der Impfungen in Bayern ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Ärztin impft einen Mann mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer gegen Corona. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Allein am Dienstag seien im Freistaat fast 150.000 Impfungen verabreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium in München am Mittwoch auf Anfrage mit. Eine Woche zuvor waren es knapp 128.000. Auch im Wochenvergleich stieg die Zahl der Impfungen deutlich - von rund 499 000 zwischen 15. und 21. November auf fast 792.000 in der vergangenen Woche. Seit dem Start der Corona-Impfkampagne habe es nur fünf Wochen mit höheren Werten gegeben, sagte ein Ministeriumssprecherin.

Angesichts immer größerer Einschränkungen für Ungeimpfte und steigender Infektionszahlen habe sich von Anfang bis Ende November auch die Zahl der Erstimpfungen pro Woche im Freistaat mehr als verdoppelt - von rund 42.000 auf mehr als 108.000. Den größten Anteil an den verabreichten Spritzen machten demnach aber weiter die Auffrischimpfungen aus: In der letzten Novemberwoche holten sich mehr als 618.000 Menschen in Bayern ihre Booster-Impfung ab.

© dpa-infocom, dpa:211201-99-216838/2