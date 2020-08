Anzeige

Agrar Zahl der Menschen in Quarantäne sinkt in Dingolfing-Landau Nach dem Coronavirus-Ausbruch im Landkreis Dingolfing-Landau mit Hunderten Infizierten sind derzeit noch 115 Betroffene in Quarantäne.

Mail an die Redaktion Eine Mitarbeiterin bereitet Proben von Menschen mit Covid-19 Verdacht für die weitere Analyse vor. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Dingolfing.100 davon gingen auf zwei Betriebe im niederbayerischen Mamming zurück, teilte das Landratsamt Dingolfing-Landau am Montag mit. Vergangenen Mittwochmittag waren es im Landkreis noch 224 Infizierte, die isoliert waren.

Ende Juli war eine Masseninfektion von Mitarbeitern eines Gemüsehofs in Mamming bekanntgeworden. Etwa 250 Erntehelfer wurden positiv auf das Coronavirus getestet und mussten in Quarantäne.

Zudem hatten sich Dutzende Beschäftigte einer Konservenfabrik in Mamming infiziert - mit Stand 4. August waren von 600 getesteten Mitarbeitern 166 positiv. Der gesamte Betrieb wurde vorübergehend stillgelegt, alle Beschäftigten in Quarantäne geschickt - ebenso wie 130 Mitarbeiter an weiteren Standorten des Betriebs. Vergangene Woche hieß es, dass das Virus auch bei 75 weiteren Kontaktpersonen nachgewiesen wurde.

Bayernweit sind inzwischen 53 088 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gestorben sind bisher 2629 Menschen, die sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert hatten, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Montag (Stand: 08.00 Uhr) mitteilte. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 48 510 Menschen.