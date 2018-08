Justiz

Zahl der offenen Asylverfahren rückläufig

Seit 2018 geht die Zahl der offenen Asylverfahren zurück. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) informiert dazu heute in München über die aktuelle Situation an den bayerischen Verwaltungsgerichten. Grund für die rückläufigen Zahlen sei unter anderem mehr Personal an den Verwaltungsgerichten.