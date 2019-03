Verkehr Zahlen bei den Öffentlichen bleiben stabil Die Menschen im Großraum Nürnberg bleiben Bus und Bahn treu: In der Region um die Franken-Metropole sind sie im vergangenen Jahr knapp 248 Millionen Mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren.

Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nürnberg.Das waren etwa 0,3 Prozent mehr Fahrten als im Vorjahr, wie der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) am Montag mitteilte. VGN-Geschäftsführer Jürgen Haasler sprach von einem „soliden Jahresergebnis“.

Um neue Fahrgäste zu gewinnen, will der VGN der Mitteilung zufolge in den kommenden Jahren neue Strecken im Westen Nürnbergs bauen und mehr Züge Richtung Erlangen und Bamberg schicken. Auch einige Städte in Nordoberfranken sollen an das VGN-Netz in Mittelfranken, Südoberfranken und Teile Unterfrankens angeschlossen werden.