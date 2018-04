Unfälle Zahlreiche Motorradunfälle zu Saisonbeginn: drei Tote Das gute Wetter zum Wochenende hat zahlreiche Motorradfahrer auf Bayerns Straßen gelockt. Dabei kam es zu vielen Unfällen, zwei Motorrad- und ein Rollerfahrer starben.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/Archiv

Ursberg.In der noch jungen Motorradsaison und bei bestem Wetter zum Wochenende sind in Bayern mehrere Zweiradfahrer verunglückt. Zwei Biker und ein Rollerfahrer starben bei Unfällen, zwei wurden schwer und mehrere leicht verletzt.

Bei Ursberg (Landkreis Günzburg) kam ein 33 Jahre alter Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Traktor ums Leben. Der Mann war am Samstagabend mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er mit einem nach links abbiegenden Traktor zusammenstieß, wie die Polizei mitteilte. In der Folge wurde der Motorradfahrer vom Hinterreifen des Traktors überrollt. Reanimationsversuche von Ersthelfern blieben erfolglos. Der 33-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Ebenfalls tödlich verlief der Unfall eines 24 Jahre alten Motorradfahrers, der bei Frasdorf (Landkreis Rosenheim) unterwegs war. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto am Samstag in eine Gruppe von fünf Bikern und erfasste zwei von ihnen. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle, ein 23 Jahre alter Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die anderen drei Biker konnten ausweichen. Der 22 Jahre alte Unfallverursacher kam mit leichten Blessuren davon.

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) verunglückte ein 74 Jahre alter Rollerfahrer am Samstagabend tödlich. Ein 49-jähriger Autofahrer hatte ihm zuvor laut Polizei die Vorfahrt genommen. Schwer verletzt starb der 74-Jährige im Krankenhaus.

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer auf der B287 bei Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) als er laut Polizei am Samstagabend in einer Kurve stürzte. Als Unfallursache gehen die Beamten von fehlender Fahrpraxis aus. Bei Sigmarszell (Landkreis Lindau) prallten bei einem Unfall am Samstagabend zwei Motorradfahrer frontal zusammen. Ein 21-Jähriger zog sich dabei laut Polizei mehrere Brüche zu. Der andere Biker blieb unverletzt. Auch in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) und bei Waldbüttelbrunn (Landkreis Würzburg) stürzte am Wochenende jeweils ein Motorradfahrer und wurde leicht verletzt.