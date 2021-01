Anzeige

Verkehr Zahlreiche Unfälle auf glatten Straßen Der Wetterdienst warnt vor Glatteis in Ostbayern. Das Polizeipräsidium meldet bereits 50 Zusammenstöße.

Mail an die Redaktion In weiten Teilen Bayerns droht für den Mittwochmorgen Glätte auf den Straßen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-tmn

Regensburg.Starke Schneefälle führten zu zahlreichen Unfällen und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz meldet, kam es bereits am Diesntag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bei der Einsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden allein am Dienstag zwischen 14 und 19:30 Uhr 50 Verkehrsunfälle gemeldet.

Zwölf Menschen verletzt

Aufgrund starker Schneefälle waren die Fahrbahnen in kurzer Zeit zu Rutschbahnen geworden. Nicht angepasste Geschwindigkeit führte dann zu den Unfällen. Dabei wurden zwölf Personen leicht verletzt.

Die Autobahn A 6 war zwischen den Anschlussstellen Sulzbach-Rosenberg und Alfeld rund 90 Minuten gesperrt, da sich dort mehrere Auffahrunfälle ereignet hatten. Auch auf der Umleitungsstrecke staute sich der Verkehr. Die Räum- und Streudienste waren im Dauereinsatz.

Auf der Staatsstraße 2240 war zwischen Meilenhofen und Oberölsbach ein Lkw mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen. Zur Bergung musste die Teilstrecke gesperrt und ein Autokran eingesetzt werden.

Auch die A 93 musste in Richtung Süden zw. den Anschlussstellen Schwarzenfeld und Schwandorf-Nord ca. 1 Stunde gesperrt werden, da sich dort ein Verkehrsunfall auf dem linken Fahrstreifen ereignet hatte.

Autofahrer in Ostbayern müssen vorsichtig bleiben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Mittwochmorgen vor Glatteis. Wegen überfrierender Nässe könne es zwischen 0 und 9 Uhr zu rutschigen Straßenverhältnissen kommen. Die Warnung des DWD erstreckt sich auch auf Stadt und Landkreis Regensburg, die Landkreise Cham, Schwandorf, Kelheim, Neumarkt, Amberg-Sulzbach sowie die Stadt Amberg. Für Stadt und Kreis Regensburg sowie die Landkreise Cham und Schwandorf gilt die Warnung bereits ab Dienstagabend, 21 Uhr. Der DWD appelliert, auf Autofahrten zu verzichten, wo möglich. Es könne zu starken Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen.

Gefährliches Eis nicht nur auf der Straße

Auch anderswo bereitet das Eis Sorgen: Die Polizei warnt Bürger vor zu dünnem Eis auf Bayerns Gewässern. Am Dienstag mussten die Beamten in München im Englischen Garten ausrücken, weil viele Menschen auf die Eisfläche des Kleinhesseloher Sees gegangen waren. Am Rande des Sees seien auch einige eingebrochen, Verletzte habe es aber nicht gegeben, erklärte ein Polizeisprecher.

Am Wochenende war am Augsburger Kuhsee eine vierköpfige Familie in das Eis eingebrochen. Zeugen konnten das Paar und die zwei Töchter retten. Nach Angaben der Polizei waren während des Unglücks rund 300 Menschen auf dem zu dünnen Eis des beliebten Sees unterwegs