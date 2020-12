Anzeige

Ärzte Zahnärzte: Über Weihnachten nur mit Schmerzen zum Notdienst Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns (KZVB) hat dazu aufgerufen, Praxen an den Feiertagen und in den Weihnachtsferien nur in absoluten Notfällen aufzusuchen.

Mail an die Redaktion Ein Zahnarzt und Zahnarzthelferin mit Mund-Nasen-Schutz und Schutzvisieren versorgen eine Patientin. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

München. „Kein Fall für den Notdienst sind raue Zahnkanten oder wacklige (Milch-)Zähne, die nicht wehtun“, teilte der Vorstandsvorsitzende Christian Berger am Mittwoch mit. Auch nicht jede herausgefallene Füllung müsse sofort ersetzt werden.

„Der Notdienst ist dafür da, in akuten Fällen Schmerzen zu lindern“, sagte Berger. Hierfür stehen nach telefonischer Terminvereinbarung bayernweit über tausend Zahnärzte zur Verfügung. Weil sich wegen des Coronavirus auch in den Praxen nur eine bestimmte Anzahl an Personen gleichzeitig aufhalten darf, kann es laut KZVB zu Wartezeiten kommen.