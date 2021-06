Anzeige

Kirche ZdK-Chef freut sich, dass Marx Erzbischof bleiben soll Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, begrüßt die Entscheidung von Papst Franziskus gegen den Rücktritt des Münchner Erzbischofs Reinhard Marx.

Mail an die Redaktion Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

München.Er sei „froh, dass Kardinal Marx uns als starke Stimme erhalten bleibt“, sagte Sternberg der „Rheinischen Post“. Die Entscheidung aus Rom zeige, „dass die angebliche Unzufriedenheit über den Synodalen Weg in Deutschland der vielschichtigen Realität nicht entspricht.“

Die Reaktionen auf Marx' Rücktrittsangebot hätten gezeigt, „dass er ein sehr hohes Ansehen genießt und man den Ernst, wie er mit der extrem schwierigen Lage der katholischen Kirche in Deutschland umgeht, sehr gewürdigt hat“.

Papst Franziskus hatte den Rücktritt des Erzbischofs von München und Freising am Donnerstag überraschend schnell abgelehnt. „Mach weiter, so wie Du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising“, schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem Brief an Marx, den der Heilige Stuhl veröffentlichte.

