Verkehr Zehn Jahre ohne Führerschein unterwegs Grenzpolizisten haben einen 66 Jahre alten Autofahrer erwischt, der seit knapp zehn Jahren ohne Führerschein unterwegs war.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Neuburg am Inn.Ein 66-Jähriger fuhr knapp zehn Jahre lang ohne Führerschein Auto. Jetzt erwischten ihn bayerische Grenzpolizisten. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten den Wagen am Samstag nahe Neuburg am Inn (Landkreis Passau) gestoppt, um den Fahrer zu kontrollieren. Als er keinen Führerschein vorzeigen konnte, forschten die Polizisten genauer nach. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann aus Baden-Württemberg seine Fahrerlaubnis bereits vor zehn Jahren verloren hatte, weil er betrunken Auto gefahren war. Seitdem war er nach eigener Aussage ohne Führerschein unterwegs. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

