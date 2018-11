Polizei

Zehn Kilo Marihuana gefunden: Vater und Sohn hinter Gitter

Ein Rauschgifthund hat die Beamten unterstützt: In einem Einfamilienhaus in Passau hat die Polizei rund zehn Kilogramm Marihuana sichergestellt. Die Bewohner - ein 58-Jähriger und sein 19 Jahre alter Sohn - wurden festgenommen, wie das Polizeipräsidium in Straubing am Donnerstag mitteilte. Gegen beide Männer wurde Haftbefehl erlassen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten einen niedrigen vierstelligen Bargeld-Betrag, weil das Geld vermutlich aus Drogengeschäften stammte.