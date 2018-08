Verkehr Bub angefahren und liegengelassen Im Landkreis Passau rammt ein Fahrzeug einen Zehnjährigen, aber der Mann oder die Frau am Steuer ignoriert den Verletzten.

Mail an die Redaktion Ein Notarztwagen im Einsatz. Foto: Stephan Jansen/Archiv

Hauzenberg.Ein zehnjähriger Junge ist in Hauzenberg (Landkreis Passau) von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt auf der Straße liegengelassen worden. Der Junge habe am Sonntagnachmittag auf dem Weg zu einem See die Fahrbahn überquert, als er angefahren wurde, teilte die Polizei mit. Ein Passant entdeckte das Kind und leistete sofort Erste Hilfe.

Der Junge wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrer.

