Notfall Zehnjähriger bricht auf Eisfläche ein Junge Männer retteten einen Jungen, der im Landkreis Landshut in einen Weiher eingebrochen war. Er erlitt eine Unterkühlung.

Erst bei einer Dicke von mindestens 15 Zentimetern sollte das Eis eines Gewässers betreten werden. Foto: Lex

Ergolding.Ein zehnjähriger Bub ist in Ergolding (Kreis Landshut) auf einem Weiher durch die Eisdecke gebrochen. Eine 75-jährige Frau hörte die Hilfeschreie des Kindes und sprach vier junge Männer an, die dem Buben einen Rettungsring zuwarfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Männer - zwischen 17 und 20 Jahre alt - zogen den Zehnjährigen gemeinsam aus dem Wasser. Er erlitt eine Unterkühlung sowie Abschürfungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Bub war am Dienstag auf das Eis gegangen, obwohl der Weiher nur noch zur Hälfte zugefroren war.

Die Polizei bezeichnete den Einsatz der Helfer als „absolut professionell“. Sie hätten dem Kind, das aus eigener Kraft nicht ans Ufer kam, das Leben gerettet.

Hilfsorganisationen warnen immer wieder, die Tragfähigkeit des Eises zu überschätzen. Sie sagen, dass eine Eisschicht mindestens 15 Zentimeter dick sein sollte, bevor sie betreten werden sollte.

