Leichathletik Zehnkämpfer Abele: Abschied „emotionale Achterbahnfahrt“

Noch einen Tag nach dem letzten und aufregendsten Zehnkampf seiner Karriere bei der Heim-EM in München kamen Arthur Abele die Tränen. „Jetzt geht es schon wieder los“, sagte der 36-jährige Ulmer am Mittwoch zu seiner „emotionalen Achterbahn“ im Olympiastadion. „Wir wurden gefeiert und gepusht in jeder Lebenslage. Das vergisst man nicht, bis der Tod uns scheidet“, sagte Abele, der unerwartet noch eine Hauptrolle gespielt hatte.

dpa