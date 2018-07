Steampunk Zeitreisende aus der Oberpfalz Manfred und Edith Pfeiffer aus Leonberg sind bei vielen Events unterwegs und leben ihre Ideen in vollen Zügen aus.

Von Marion Lanzl

Merken

Mail an die Redaktion Ein Selfie ohne Smartphone Foto: Jürgen Meinelt

Maxhütte-Haidhof.„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen…“ Der alte Spruch gilt definitiv auch für Manfred und Edith Pfeiffer. Zum einen reisen sie von einem besonderen Event zum anderen und vor allem sind die kreativen Oberpfälzer sozusagen auch Reisende durch die Zeit.

Manfred wuchs mit Antiquitäten, Kutschen, Pferdeschlitten und antiken Waffen bei Cham auf. Als Kind begeisterte ihn die Technik, wie alte Maschinen und Werkzeuge damals funktionierten „Keines meiner Spielzeuge blieb original, sondern wurde immer irgendwie modifiziert. Genau das ist der Spirit bei den Steampunks, denn unser Codex ist es, wirklich alten Dingen neues Leben einzuhauchen.“ Auf Flohmärkten finden Edith und Manfred Pfeiffer ihre kuriosen Werkstoffe und manchmal auch echte Raritäten, wie ihren ersten Zylinder, der 1900 in Regensburg fabriziert wurde. „Das Material, das wir für unsere Kuriositätenausstellung für die Marina Furiosa sammelten, stammte ausschließlich vom Flohmarkt. Wir vermeiden, soweit es geht, Neuware, da einfach der Charme und die Geschichte fehlt“, berichtet Manfred überzeugend. Mit ihrem Kuriositätenkabinett, Raritäten und längst vergessenen Gebrauchsgegenständen aus vergangenen Zeiten waren sie als einzige Darsteller aus der Region Regensburg bei dem spektakulären Event dabei. Die Eröffnung der Marina im alten Regensburger Schlachthof war mit dem Nostalgie-Thema ein grandioses Wochenende, bei dem sich ein Spektakel an das andere reihte und alle Besucher in den Bann zog.

Bei solchen Events werden neue Kontakte geschlossen und neue Kuriositäten entdeckt. „Wir sind seit einigen Jahren in der Cosplay-Szene mit unserer Piratengruppe Rent-a-Pirate als Jack Sparrow, Davy Jones und weiteren Piratenfiguren unterwegs und treiben uns auch in der Mittelalterszene als der Henker und sein Hexenweib umher.“, berichtet Manfred Pfeiffer mit Begeisterung. Eine Freakshow im besten Wortes Sinne, denn ein außergewöhnlicher, verrückter Typ muss man schon sein, um hier mitzuhalten.

Ein eigenes Universum schaffen



Manfred und Edith leben ihre Ideen in vollen Zügen aus und schaffen sich so ein eigenes Universum. So wird Manfred mit seinem zehn Meter langen Piratenschiff, der „Black Pearl“ und seiner „Rent a Pirat“-Gruppe auch wieder bei der German ComiCon in München dabei sein. Hier trifft der Pirat auf Grinch und Freddy Krüger, Catwoman auf Spiderman. Walking-Dead-Darstellerinnen wie Emily Kinney, Brighton Sharbino und Kyla Kenedy waren hier, zuletzt auch Charisma Carpenter aus Buffy-Im Bann der Dämonen. Als sie Manfred alias Jack Sparrow mit vielen aufgemalten Augen als König bei den Kannibalen sah, winkte sie ihn herbei und machte ein Selfie mit ihrem Handy. „Sie fragte dann nach meinem und knipste ein zweites Selfie!“, erzählt Manfred im eleganten Steampunk-Outfit. Auch beim Mittelalterlichen Phantasie Spectakulum sind sie nicht mehr wegzudenken. Dort bekamen sie als Steampunks schon den ersten, zuvor als Piraten den zweiten Preis.

Steampunk kennt man aus Filmen wie „20 000 Meilen unter dem Meer“ oder „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ nach Romanen des Schriftstellers Jules Verne. „Van Helsing“ oder „Die Liga der außergewöhnlichen Gentleman“ gaben den Startschuss zu dem Phänomen dieser Szene. „Auf dem Fantastica Festival 2012 auf dem Adlersberg bei Regensburg begegneten wir unseren ersten Steampunks in live. Unsere inzwischen alten Freunde vom Flederwisch liefen dort mit interessanten Gerätschaften, dampfenden Rucksäcken und besonderer Kleidung he-rum.“ In deren Erlebniswerkstatt, der Drachenschmiede in Furth im Wald, ist eine der größten original erhaltenen Dampfmaschinen tatsächlich noch in Aktion zu bewundern.

Für die Pfeiffers war mit der Begegnung eine neue Passion geboren. Auch Edith war schon immer handwerklich begabt, nähte sogar die Schuhe für die mittelalterlichen Kostüme selbst. Für sie lag der Reiz des Steampunks als Zeitreisende der viktorianischen Zeit in den hübschen Kleidern. Jetzt raschelt Tüll und Satin beim Fotoshooting. Sie präsentiert stolz ihr selbst gebautes „Reiseköfferchen“. Als Piratenfigur des untoten Davy Jones, mit den schleimigen Tentakeln fühlt sich Frau auf Dauer doch etwas underdressed.

Sie treiben ihr gruseliges Unwesen Zombies; Edith und Manfred Pfeiffer waren mit 36 Zombies ihrer Rent-a-Zombie-Regensburg-Crew bei den Dreharbeiten des Videoeinspielers für Gerwin Eisenhauers „Sommernachtsalbtraum“ bei Organisation und leibhaftig im Einsatz. Im selben Jahr bespielten diese Regensburg-Zombies fünf Tage zu Halloween den Park des Schlosses Thurn auf drei Labyrinthe und Walking-Acts und ernteten viel Applaus. Vermutlich treiben sie auch heuer ihr gruseliges Unwesen.

Termine: 1./2. September im Legoland Günzburg „Movie Heroes Event“ mit dem Piratenschiff; 15./16. September wieder auf der ComiCon München – für dieses Jahr sind unter anderem Stars aus Breaking Bad, Game of Thrones, The 100, I am Legend, Star Wars und Prison Break angesagt. 22. /23. September MPS (Mittelalterliches Phantasie Spectakulum) Jubiläumstour in Maxlrain bei Rosenheim sind die zwei Zeitreisenden dabei.

Vom Henker zum Steampunker



Vom Mittelalter ins 17. Jahrhundert führte die Zeitreise ins „viktorianische Zeitalter“, der Queen Victoria ihren Namen gab. Diese Epoche gilt auch als Zeit der industriellen Revolution. Es gab mehr Technik, noch kreativere Möglichkeiten etwas zu bauen – also genau die Zeit für Manfred Pfeiffer. So wundert es kaum, dass er derzeit an einem ganz besonderen Rucksack bastelt. Natürlich nicht zum Wandern. Der Fluxkompensator besteht aus einer Milchkanne und ist mit Messgeräten und anderen Spielereien ausstaffiert. Manfred legt das imposante „Gewehr“ an und „zielt“. Es entstand aus Teilen einer kaputten Trompete und einer Klarinette, kunstvoll mit einem Druckmesser, einem Fernglas und einer antiken Pistolenreplik zusammengebaut und pustet den Gegner um. „Bei uns wird nichts weggeschmissen, alles bekommt eine neue Aufgabe. Ein intaktes Instrument könnte ich aber nie so demontieren!“, beteuert der Hobby-Musiker. Im wahren Leben baut Manfred Aufzüge in Hochhäuser. Auch dazu musste er in eine andere Haut schlüpfen, hatte er doch eigentlich mal Höhenangst, die es erst zu überwinden galt. Aber wer durch die Zeit reisen kann, für den gibt es doch auch keine irdischen Grenzen.