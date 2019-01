Basketball

Zeitung: Basketballer Zipser vor Comeback in der NBA

Basketball-Profi Paul Zipser steht angeblich vor der Rückkehr in die NBA. Nach Informationen der „Rhein-Neckar-Zeitung“ hat der 24 Jahre alte Flügelspieler bei den Brooklyn Nets unterschrieben und befindet sich bereits in den USA. Zipser wäre der achte deutsche Profi in der besten Liga der Welt.