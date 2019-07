Bildung Zentralabitur: Schulleiter skeptisch 80 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage wünschen sich einheitliche Prüfungen. Direktoren aus der Region haben Vorbehalte.

Von Jörg Ratzsch, Basil Wegener und Julia Ried

Merken

Mail an die Redaktion Schüler arbeiten an ihrem schriftlichen Abitur im Prüfungsfach Englisch. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Berlin.Eine deutliche Mehrheit in Deutschland ist für ein Zentralabitur. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Deutsche Presse-Agentur sprachen sich 80 Prozent der Befragten dafür aus, dass Abiturienten im ganzen Land einheitliche Prüfungen vorgelegt bekommen. Nur jeder Zehnte lehnt das ab. Neun Prozent antworteten mit „Weiß nicht/keine Angabe“. In der YouGov-Umfrage war unabhängig vom Bundesland die Zustimmung für ein Zentralabi bei allen für die Stichprobe ausgewählten Menschen hoch. Selbst in Bayern sprachen sich von den dort 317 Befragten 74 Prozent für einheitliche Abi-Aufgaben aus.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

## ###### ##### #### ### ### ####### ######## ######## ### #########-#####-######### ######## #####. „### ######, #### ## #### ######### #### ####, ### ######### ########## ##########.“ ###### ### ########, ##### ## ### ############# „##### ######################“ ######## – #### ### ##### ### ########### ######. „### ############# #### ##### ########, #### ### ###### ######### ############.“ ## ####### ### ## ##### ### #######, #### ########## ########### ##### ### ############### ############### ### ### ######### ## ############# ############# #####. „### ###### ## #####. ### #### ### ### ################# ##### ## ### #############.“

########: ##### #-#-###### ### #######

#### ### #########, ################# ########### ## ######-###-##########-######### #### ### ## #. ###### ##### ########### ####, ####: „### ##### ### ########## ###### ######## ### #####, ### ### ########### ######.“ #### ### ### ####: „##### ### ### #### ##### ### ############# ###, ###### ### ######, #### ####### ######.“ ######### ###### ### ########### ######### ####### #### ###### ########## #########. „######### ##### ### ########### ######, #### ### ####, ### ### #-#-###### ########.“ ### ###### ########### ####### ### ######## ### ######## ########## ####### ###### ######### #######. „### ### ### ####### #####, #### ### #### ####, #### ##### ## ##### ############.“

##. #### #######, #### ### ##.-######-########## ##########, ##### ####### ###### ##### „##### ####### ##################, ### ### ########## ## #### ######## ########### ###### #####“. „############# ##, #### ## ### ### ###### #### ####### ######.“ ### ###### #### ### ### ### ########### ############ ### #### ######, ### ### ##### ####### ####### #### ### ### ### #### ##### ########. #### ### ###### ##### ##### ## ## ########### ###### ## ##### „########### ######“. „### ######, #### ### ############ ## ####### ############# ### ##### ######### ###.“

### ##. ##### ###### ### #####-######### ####### ### ### ############# ######### ## ###### #####, #### #### ######## #############. „#### #### ##### ##### ## ############# ########, ####### ### ########## ############### #####. ################# #### ########### ######. ## ### #### ### ############# ## ####### ####, ### ### #########.“ ## ############### ##### ### ################# ## ### ######### #######, „#### #### ##### ############“ ##### ###### ####### #### ### #### ########### #####.

######## ########## ### ######

#### ### ##### ##### ############# ####### #### ######## ###### ######### ##########. ######### ############# ######## ###### #### ### ### ########## #############. ### ### ####### ##### #### ## ######## ##########, ### ##### ### ######.

#### ### ######-####### ##### ## #### ######### ######## ### ## ####### ### ############ ##, #### ## ########### ##### ########## ### ####### ###### ######### ###. ### ## ####### #### ### ### ########### ####################. ### ####### ######### ######## ########### ### ### #############.

######################## #### ######### (###) ##### #### ### ### ####### #########, ### ### ### ################## ### #####. „## ########### #### ## #### ###### ####### ############# ############# #####.“ ### ############ ### ###### ### ### ######### ######, ##### #### ################ ######. ##### ##### #### ############ ###################. „### ######## ###### ### #### ### ###### ######.“

### ### ########### ################ ###### ### ####### ## ### ########### #######, #####, ######## ### ########### ######## ################ ########. ######## ############ #### #### (###) #####: „### ### ############ ############ ### ### ########## ##### ### ###### ##### ######### ####### ### #### ################ #####.“ #### ### ###### #### #####. ##### ####### ####### ### ######## ### #### ######### ########## ######. „##### ####- ### ########### #### ### ############# ## ###########, ####### ### ####### #######“, ###### ####.

#### ### #####-################ ##### ####-######## ###### #### ##### ### #############. ##### ##### ############# ### #### ###############. ###-############# ##### ###### ######## ######## ############### ############, ############# ################# ### ############# ######### ### ##### ######. ### ######-################ ###### ###### ##### ### ################## ########### (#######), ### ############# ###### ### #### ##### ### #############.

######## ########### ##### ### ######. ###-############### ###### ##### #####: „### ###### ### ##### ####### ### ###### ####### ### ###### ######### ############“. ### ############# ##### ## ### ###### #### ### ###### ### ### ### #####, ####### ####### ################# ###### ##### (###) ######## ####.

## ######## ### ### ######-####### ###### ### ###########, #### ####### ## ###### ### ###### #### #### ## ####### #####-######## ######### ######. ##### ####### ### #### ####### ################ ###### #### ####### ###-#### ######### #######, ### ############## ###-###### ####### ######## ### #### #####-############ ################ ####### ######### (###) ### ### ########## #############.

### ######### ############## ######### ####### ### ############ ### ######## ########## ####### ###. ##### ###### ##### ###### ### ### #######, #### ## ##### ######## ### ### ##### ### ########### ###########. ### #### ##### ######## ### ### #######, ######## ############ #### ##### ####### ### #### ####### ### ### ## ######.