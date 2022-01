Anzeige

Kirche Zentralkomitee: „Kein klares Wort zur Causa Benedikt“ Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) vermisst in der Reaktion des Münchner Kardinals Reinhard Marx zum Missbrauchsgutachten eine klare Stellungnahme zur Falschaussage des früheren Papstes Benedikt XVI.

Merken

Mail an die Redaktion Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa/Archivbild

München.Auch eine Woche nach der Veröffentlichung des Gutachtes finde Marx „kein klares Wort zur Causa Benedikt“, sagte die Präsidentin des ZdK, Irme Stetter-Karp, am Donnerstag. „Noch immer stellt er sich vor den emeritierten Papst.“

Marx habe erklärt, wer nun noch systemische Ursachen leugne, habe die Herausforderung nicht verstanden. Er wende dies aber nicht auf einen Verantwortungsträger wie Joseph Ratzinger an, der auf die Frage nach seiner damaligen Rolle als Erzbischof von München und Freising die Unwahrheit gesagt habe. „Ein Zeichen der Transparenz und Kritik wäre hier angebracht gewesen“, sagte die Präsidentin der Laienvertretung.

Darüber hinaus kritisierte sie Marx' Reaktion auf das Gutachten als „überraschend unkonkret“. „Es gab kein Beispiel dafür, wie nun genau die Unterstützung von Pfarrgemeinden aussieht, in denen Missbrauchstäter ihr Unwesen trieben. Es fehlten insgesamt konkrete Beispiele für Veränderungen hier und heute“, sagte Stetter-Karp. „Dass der Kardinal nach eigenen Worten in einem Jahr vor die Öffentlichkeit treten möchte, um zu erklären, was sich verändert hat, finde ich spät.“

© dpa-infocom, dpa:220127-99-876238/2