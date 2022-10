Antisemitismus Zentralrat der Juden begrüßt Adidas-Trennung von Kanye West

Der Zentralrat der Juden hat die Trennung des Sportartikelherstellers Adidas von Rapper Kanye West begrüßt. „Der Schritt des Unternehmens war überfällig“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Dienstag in Berlin. Wochenlang habe Kanye West mit antisemitischen Äußerungen für Aufsehen gesorgt. „Die täglich neuen Entgleisungen waren für Jüdinnen und Juden in Deutschland und in aller Welt unerträglich“, betonte Schuster.

dpa