Terrorismus Zentralrat der Juden begrüßt Verhandlungen um Olympia-Attentat

Der Zentralrat der Juden begrüßt die Fortführung der Verhandlungen zwischen Hinterbliebenen der Opfer des Olympia-Attentats 1972 und der Bundesregierung. „50 Jahre sind vergangen, doch die Wunden, die der Mord an elf israelischen Sportlern in ihre Familien gerissen hat, sind nicht verheilt“, sagte der Zentralratspräsident Josef Schuster am Donnerstag.

dpa