Internetkriminalität „Zentralstelle Cybercrime Bayern“: Justizminister bilanziert

Vor drei Jahren wurde die „Zentralstelle Cybercrime Bayern“ (ZCB) bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichtet. Justizminister Georg Eisenreich (CSU) will am Mittwoch (11.00 Uhr) in München eine Zwischenbilanz ziehen und aktuelle Fälle vorstellen.

dpa