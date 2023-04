Luftschiffe Zeppeline starten am Bodensee in die Saison Sightseeing aus 300 Metern Höhe: Am Mittwoch heben wieder Zeppeline am Bodensee ab. Bei dem einen Standort soll es nicht bleiben.

dpa

Mail an die Redaktion Zwei Zeppeline fliegen über Friedrichshafen. Foto: Felix Kästle/Felix Kästle/dpa/Archivbild

Friedrichshafen.Am Bodensee sind von diesem Mittwoch an wieder Zeppeline unterwegs. Der Saisonstart war schon für das vergangene Wochenende geplant, musste aber wetterbedingt verschoben werden, wie eine Sprecherin der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR) in Friedrichshafen sagte. Bis Mitte November sollen die Luftschiffe wieder Tausende Passagiere über die Region fliegen.

Das Angebot für die Flüge in 300 Metern Höhe umfasst verschiedene Routen - darunter auch ein Abstecher nach München - und Zeiten von 30 Minuten bis zu 2 Stunden. Auch in Nordrhein-Westfalen soll im kommenden Jahr ein Luftschiff abheben, wie die Reederei weiter mitteilte. Dafür laufe auch schon die Piloten-Ausbildung am Bodensee.

Die wenigsten Luftschiffe sind heute wirklich Zeppeline: Der Name ist markenrechtlich geschützt für die Zeppelin Luftschifftechnik in Friedrichshafen. Am Bodensee fliegen Zeppelinen der neuen Technologie (NT) seit 2001 Passagiere.