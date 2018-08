Brände Zeugensuche nach Waldbrand in Bamberg

Merken

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/Archiv

Bamberg.Nach dem Waldbrand in Bamberg geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen. Insbesondere suchen die Ermittler nach drei Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die zum Zeitpunkt des Brandes mit Fahrrädern in der Nähe unterwegs gewesen sein sollen. Das Feuer wütete auf etwa 3000 Quadratmetern Fläche in einem Kiefernwald, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Schadenssumme stand noch nicht fest.