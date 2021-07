Anzeige

Kriminalität Ziegen mit Grünschnitt vergiftet: 14 Tiere tot Mit dem Grünschnitt einer Eiben-Hecke hat ein Unbekannter in Unterfranken 14 Ziegen vergiftet.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Lohr am Main.Die Tiere starben teilweise einen qualvollen Tod, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die insgesamt 39 Ziegen waren demnach auf dem Gelände einer alten Grundschule in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gehalten worden. Von Ende Juni an soll der Unbekannte dann mehrmals giftigen Grünschnitt auf die Weide gelegt haben. Sechs ausgewachsene Ziegen und acht Jungtiere fraßen davon. Auch eine Tierärztin habe ihnen nicht mehr helfen können.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen. Fast alle Teile von Eiben enthalten Giftstoffe und dürfen deshalb von Menschen und vielen Säugetieren nicht gegessen werden.

