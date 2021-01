Anzeige

Kriminalität Zigarettenautomaten gesprengt: Verdächtiger ermittelt Nach der Sprengung von sechs Zigarettenautomaten im Allgäu hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Kempten.Der Mann sitzt schon seit Ende September 2020 in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er soll bewaffnet eine Tankstelle in Weitnau überfallen haben. Ob weitere Täter an den Sprengungen der Zigarettenautomaten beteiligt waren, werde noch ermittelt.

Durch die Explosionen zwischen Januar und September 2020 war Polizeiangaben zufolge ein Schaden von mehr als 13 000 Euro entstanden. Erbeutet hatte der Täter demnach nur knapp 2000 Euro Bargeld, weil die Automaten regelmäßig geleert werden.