Untergriesbach Zimmerer stürzt von Baugerüst: Schwer verletzt

Ein 62-jähriger Zimmerer ist in Untergriesbach (Landkreis Passau) vier Meter tief von einem Gerüst gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann arbeitete am Mittwoch auf der Konstruktion auf einer Baustelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Da das Gerüst nicht richtig abgesichert gewesen sei, stürzte der Zimmerer auf den Boden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen der Mängel an der Absicherung der Konstruktion.

dpa