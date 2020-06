Anzeige

Tiere Zöllner befreien Husky-Welpen aus Transporter Einen 14 Wochen alten Husky-Welpen haben Zollbeamte aus einem Kleintransporter befreit.

Mail an die Redaktion Ein Huskywelpe wird im Veterinäramt untersucht. Foto: -/Hauptzollamt Augsburg/dpa

Leipheim.Die Beamten entdeckten das junge Tier, als sie das Fahrzeug an der Autobahn 8 bei Leipheim (Landkreis Günzburg) kontrollierten, wie es am Dienstag hieß. Der Welpe, der scheinbar während der kompletten Fahrt aus Moldawien in einer kleinen Transportbox eingesperrt war, und sich darin übergeben und eingekotet hatte, wurde nach dem Fund Mitte Juni und einem Check im zuständigen Veterinäramt dem Günzburger Tierheim übergeben. Dieses sucht mittlerweile einen Besitzer für den kleinen Hund.