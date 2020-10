Anzeige

Fussball Zoff bei Coaches: Kwasniok nennt Köllners Worte „skandalös“ Trainer Michael Köllner vom TSV 1860 München ist von seinem Kollegen Lukas Kwasniok von Tabellenführer 1.

Mail an die Redaktion Michael Köllner, Trainer des TSV 1860 München. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.FC Saarbrücken nach dem direkten Duell harsch kritisiert worden. Hintergrund war beim 2:1-Sieg der Saarländer am Mittwoch eine Aussage Köllners während der Partie in Richtung Boné Uaferro. „Dass ein gegnerischer Trainer meinen Spieler nach so einer Aktion als dumm und/oder doof bezeichnet, finde ich skandalös. Er hat keine Charakterstärke gezeigt“, sagte Kwasniok nach der Partie der Fußball-Drittligisten bei Magentasport.

Angesprochen auf die Vorwürfe antwortete Köllner in der anschließenden Pressekonferenz: „In der Hitze des Gefechts darf man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Auf der anderen Seite sind genauso Kommentare gefallen.“ Köllners Worte sollen gefallen sein, als sich Uaferro ein Foul im Strafraum leistete, aus dem ein Elfmeter für die Münchner resultierte.

Saarbrücken führt mit vier Siegen und einem Remis derzeit die Tabelle an, obwohl der Aufsteiger ein Spiel weniger als die Rivalen absolviert hat.